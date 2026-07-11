Başkan Ercan\'dan mevkidaşlarına açık çağrı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yaz aylarında artan sivrisinek ve haşere sorununa dikkat çekerek çevre ilçelerde görev yapan mevkidaşlarına ilaçlama çalışmalarını eksiksiz yürütmeleri çağrısında bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve haşereyle mücadelenin belediyelerin en önemli sorumluluklarından biri haline geldiğini belirten Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Yenipazar Belediyesi olarak ilçe merkezi ile tüm mahallelerde larva ve haşere (vektör) ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Vatandaşların yaz akşamlarını rahat geçirebilmesi ve evlerinin kapı ile pencerelerini gönül rahatlığıyla açabilmesi için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını belirten Ercan, mücadelenin yalnızca tek bir ilçenin çalışmasıyla başarıya ulaşamayacağını vurgulayarak "Yenipazar Belediye Başkanı olarak çevre ilçelerde görev yapan belediye başkanlarımıza açık bir çağrıda bulunuyorum. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve haşereyle mücadele, belediyelerin en önemli sorumluluklarından biri haline gelmiştir. Yenipazar Belediyesi olarak ilçe merkezimizde ve mahallelerimizin tamamında larva ve haşere (vektör) ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bu mücadele tek bir ilçenin gayretiyle başarıya ulaşamaz. Sivrisinek ve haşereler ilçe sınırı tanımıyor. Çevre ilçelerde yeterli ilaçlama yapılmadığı için bunun olumsuz etkilerini sadece o ilçeler değil, komşu belediyeler de yaşıyor. Bu nedenle çevre ilçelerde görev yapan belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Gelin, bu konuda sorumluluğunuzu ifa edin. Belediyelerinizin asli görevlerinden biri olan, mahkeme kararıyla da ilçe belediyelerinin görevi olduğu kesinleşen ilaçlama çalışmalarını eksiksiz şekilde yürütün. Mahkemenin kararı ortadadır. Artık mazeret üretmek yerine harekete geçme zamanıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve yaşam konforu için herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Yenipazar Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde ilaçlama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz, çevre ilçelerde de aynı hassasiyetin gösterilmesi ve vatandaşlarımızın yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesidir" dedi. - AYDIN