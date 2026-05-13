Yenipazar\'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama seferberliği

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çöp konteynırları, mazgallar ve rögar kapakları periyodik olarak ilaçlanacak. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, vatandaşların sağlığı ve huzuru için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, "Asli görevimizden kaçmak bize yakışmaz anlayışıyla ilçemizde sivrisinek ve haşerelerle mücadeleye başladık. Vatandaşlarımızın daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi adına ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Belediyecilik anlayışlarında bahaneye yer olmadığını ifade eden Başkan Ercan, tüm mahallelerde düzenli olarak ilaçlama yapılacağını vurgulayarak, vatandaşların sağlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. - AYDIN