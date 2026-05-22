Yenipazar\'da Atatürk silüeti yenilendi

Yenipazar'da bulunan Atatürk silüeti, Belediye Başkanı Malik Ercan'ın talimatıyla yenilenerek ilçe merkezine yerleştirildi. Başkan Ercan, daha gerçekçi bir görünüme kavuşturulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk silüetinin hem Çamlık Mesire Alanı'ndan hem de ilçe merkezinden rahatlıkla görülebileceğini belirtti. Yapılan çalışmayla ilçeye estetik bir değer kazandırıldığını ifade eden Ercan, Atatürk'ün ışığının yol göstermeye devam edeceğini vurguladı. Silüetle ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen Ercan, Atatürk'ün kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmanın bu hassasiyetle hayata geçirildiğini kaydetti. Yenilenen Atatürk silüeti, ilçe merkezinde dikkat çeken simgelerden biri haline geldi. - AYDIN