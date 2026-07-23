Yenipazar'da Mestanlar yolu genişliyor, asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenipazar'da Mestanlar yolu genişliyor, asfalt çalışmaları sürüyor

Yenipazar\'da Mestanlar yolu genişliyor, asfalt çalışmaları sürüyor
23.07.2026 09:00  Güncelleme: 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Mestanlar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini, ulaşım konforunun artırılacağını açıkladı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Mestanlar Mahallesi yolunda yürütülen yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarının Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde devam ettiğini belirterek, ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların süreceğini söyledi.

Yenipazar'da ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Yenipazar Belediyesi iş birliğinde Mestanlar Mahallesi yolunda yürütülen yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin daha modern ve güvenli ulaşım ağına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Ercan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Mestanlar yolumuzda yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde Yenipazar'ımızı daha da güzelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalarla geçmişte iki traktörün yan yana geçmekte zorlandığı yolların önemli ölçüde genişletildiğini belirten Ercan, tamamlanacak çalışmalarla birlikte ağır tonajlı araçların da daha güvenli ve rahat şekilde ulaşım sağlayabileceğini kaydetti. İlçenin farklı noktalarında altyapı ve üstyapı yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Ercan, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanları sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yenipazar'da Mestanlar yolu genişliyor, asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Ordu’da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü
Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı
Düzce’de “insanlık ölmemiş“ dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar Düzce'de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:20
Eski Vali işkenceci çıktı Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
09:04
Kardeşinden Haluk Levent’e ağza alınmayacak küfür
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 09:38:58. #7.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'da Mestanlar yolu genişliyor, asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.