Yenipazar\'da Mestanlar yolu genişliyor, asfalt çalışmaları sürüyor

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Mestanlar Mahallesi yolunda yürütülen yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarının Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde devam ettiğini belirterek, ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların süreceğini söyledi.

Yenipazar'da ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Yenipazar Belediyesi iş birliğinde Mestanlar Mahallesi yolunda yürütülen yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin daha modern ve güvenli ulaşım ağına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Ercan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Mestanlar yolumuzda yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde Yenipazar'ımızı daha da güzelleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalarla geçmişte iki traktörün yan yana geçmekte zorlandığı yolların önemli ölçüde genişletildiğini belirten Ercan, tamamlanacak çalışmalarla birlikte ağır tonajlı araçların da daha güvenli ve rahat şekilde ulaşım sağlayabileceğini kaydetti. İlçenin farklı noktalarında altyapı ve üstyapı yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Ercan, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanları sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - AYDIN