Yerköprü Mahallesi'nde Doğal Şelaleler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerköprü Mahallesi'nde Doğal Şelaleler

Yerköprü Mahallesi\'nde Doğal Şelaleler
05.05.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yerköprü Mahallesi'nde sağanak sonrası oluşan şelaleler, doğaseverleri cezbetti.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü Mahallesi'nde bulunan mesire alanı, etkili olan sağanak yağışların ardından adeta doğal bir görsel şölene sahne oldu. Aşırı yağış nedeniyle bölgenin birçok noktasında irili ufaklı şelaleler oluşurken, her taraftan fışkıran su ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kent merkezine yaklaşık 53 kilometre, Karaisalı ilçe merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan mesire alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Yağış sonrası canlanan doğa ve ortaya çıkan eşsiz manzara, bölgeyi adeta cazibe merkezine dönüştürdü.

Özellikle şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği alan, hem serin havası hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Vatandaşlar, oluşan şelalelerin önünde bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yer yer yükseldiğine dikkat çekerek, ziyaretçilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yerköprü Mahallesi'nde Doğal Şelaleler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:33:14. #7.13#
SON DAKİKA: Yerköprü Mahallesi'nde Doğal Şelaleler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.