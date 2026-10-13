Yerköy ile Çiçekdağı sınırı sokak ortasından geçiyor, iki ilçe iç içe yaşıyor

İç Anadolu Bölgesi'nin iki komşu ilçesi olan Yozgat'a bağlı Yerköy ile Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı arasındaki sınır, Türkiye'nin coğrafi ve idari yapısındaki en ilginç yerleşim örneklerinden birini oluşturuyor.

Birbirine adeta yapışık halde bulunan iki ilçe merkezinde sınır hatları, sokak ortalarından ve cadde kesişimlerinden geçiyor. Yerköy ve Çiçekdağı ilçe merkezlerini yalnızca bir yol veya sokak ayırırken, günlük yaşamda sınır kavramı adeta ortadan kalkmış durumda. Bölgede yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde farkında olmadan sık sık il ve ilçe sınırını geçerek ticaret yapıyor, sosyalleşiyor ve kamu hizmetlerinden yararlanıyor.

Coğrafi yakınlığın sunduğu bu özel durum, renkli görüntülere de sahne oluyor. Caddenin bir tarafı Yozgat il sınırları ve Yerköy belediye yetki alanında kalırken, hemen karşı tarafı Kırşehir iline ve Çiçekdağı Belediyesi'ne bağlı bulunuyor. İki ilçe arasındaki bu iç içe geçmiş yapı yöre halkı tarafından oldukça benimsenmiş durumda.

"Cenazelerimiz, düğünlerimiz, örf adetlerimiz bir"

Ekrem Dinç Çiçekdağı ilçesinde ikamet ettiğini belirerek, "Çiçekdağı'ndan bir adım sonra Yerköy'e adım atıyorum. Yerköy'de öğle namazını kıldım camiden çıktım. Yürüyüş yapıyorum, Çiçekdağı'ndaki evime gidiyorum. Herkes öyle alıştı ki Yerköy Çiçekdağı fark etmiyor. Cenazelerimiz bir, düğünlerimiz bir, örf adetlerimiz bir, pazarımız bir. Yerköy ve Çiçekdağı Pazarı Çarşamba günü Yerköy'de oluyor. Çiçekdağı halkı komple Yerköy'e geliyor. Dolmuş çalışıyor arası 5 kilometre. Ramazan ayında iftar saatinde 1 dakika fark var. Hocalar 'Nerede oturuyorsanız oraya göre iftar yapabilirsiniz' diyorlar ama herkes memleketini bekliyor" diyerek iki ilçe arasındaki durumu anlattı.

"İki şehir iç içe geçmiş durumda"

62 yaşındaki Cengiz Öztürk ise "Yerköy'de ikamet ediyorum. İş yerim Çiçekdağı bölgesinde. Kendi evim Yerköy'de. Şu an iki sınırın ortasındayım. Yerköy ve Çiçekdağı birleşmiş durumda. Biz alıştık. Yerköy halkının birçoğu Kırşehir bölgesinden gelme Çiçekdağlı. Yerköy ve Çiçekdağı bütün ticari ve bütün sosyal şeylerde bir aradalar. Resmi işlemlerde banka işlerinde hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Adres tarif ederken Yerköy'den Atatürk yolundan geldiğiniz takdirde yolu bozmadan direkt gelirseniz Çiçekdağı'na geçeceksiniz. Bizim yerimiz Çiçekdağı'nda diye tarif ediyoruz. Yerköy'de Kırşehir kültürü hakim. İki şehir iç içe geçmiş durumda. Aileler birbirinden kız alıp kız verdikleri için komple aile olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"Eskiden aynı evin içinde iki farklı telefon kodu kullanılıyordu"

Eskiden telefon kodlarında yaşanan ayrımı anlatan Öztürk, "Bazı evlerde evin yarısı Çiçekdağı'nda yarısı Yerköy sınırları içerisinde. Akıllı telefonlara geçmeden önce 0354 telefon kodu ile 0386 kodu kullanılıyordu. Aynı evin içerisinde kimi 0354 kodunu kullanıyordu kimi de 0386 Kırşehir kodunu kullanıyordu. Yani böyle iç içe. O kadar güzel" cümlelerine yer verdi.

Yerköy ve Çiçekdağı halkı arasında yıllardır süregelen bu komşuluk ilişkisi, Anadolu'daki dayanışma ve ortak yaşam kültürünün en somut örnekleri arasında gösteriliyor.