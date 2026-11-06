Yeşilyurt Belediye Meclisi 80 taşınmazın satışını görüşüp toplantıyı tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantılarının son birleşimini gerçekleştirerek gündem maddelerini karara bağladı. Meclisin gündeminde belediyeye ait taşınmazlar ve Yakınca Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanına yönelik iş birliği protokolü yer aldı.

Yeşilyurt Belediye Binası Meclis Salonu'nda Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak 4 Kasım 2026 tarihli Kasım ayı 1'inci birleşimine ait karar özeti kabul edildi. Mazeretli meclis üyelerinin dilekçelerinin kabul edilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, rezerv yapı alanı ilan edilerek belediyeye devredilen ve yaklaşık 144 dönümlük alan içerisinde bulunan, Yeşilyurt Belediyesi adına tescil edilen taşınmazlarla ilgili önemli bir gündem maddesi ele alındı.

Bu kapsamda, Yakınca Mahallesi 755 ada 1 parsel ile 755 ada 2 parselde yürütülecek süreçlerin hızlandırılması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İmar ve İnşaat A.Ş. arasında "İş Birliği ve Ortak Hizmet Uygulamaları Yapılmasına İlişkin Protokol" imzalanması görüşüldü. Söz konusu protokolün imzalanması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in yetkili kılınması karara bağlandı.

Mecliste ayrıca Yeşilyurt'un çeşitli mahallelerinde mülkiyeti belediyeye ait toplam 80 taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda satışının yapılıp yapılamayacağı görüşüldü. Taşınmazların satışına karar verilmesi halinde satışa ilişkin iş ve işlemlerin Belediye Encümeni tarafından yürütülmesi konusu da gündeme alındı.

Kasım ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, bir sonraki toplantısını 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Aralık ayı toplantısında meclis üyeleri, yeni gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacak.