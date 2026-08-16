Yılanlar Güvenle Yakalandı
Hatay’da yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanıp doğaya salındı.
Hatay'ın Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiyenin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.
Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülen yılanlar için ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Kumlu ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan müdahalelerde yılanlar ekipler tarafından güvenli şekilde yakalandı.
Yakalanan yılanların herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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