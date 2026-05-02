Yılda sadece 15 gün görülebilen dağ laleleri, görenleri hayran bırakıyor

Türkiye'nin endemik bitki türleri listesinde yer alan ve yılda yaklaşık 15 gün görülebilen endemik dağ laleleri, kısa ömürlerine rağmen görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda açan dağ lalesi, bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir renk katıyor. Türkiye'nin endemik bitki türleri arasında yer alan ve Kızılcahamam'da eğimli, dik andezit kayaçların bulunduğu alanlarda yetişen dağ lalesi, kendine has rengiyle dikkat çekiyor. Genellikle nisan ayında ortaya çıkan ve yaklaşık 15 gün boyunca görülebilen lalelerin, mayıs ayının sonlarına doğru çiçeklerini dökmeye başladığı belirtildi.

"Dağ laleleri, andezit kayaçların olduğu yerde bulunurlar"

Kızılcahamam Belediyesi Kültür Müdürü Mecit Bal, dağ lalesinin endemik bir tür olduğunu ve zarar verilmemesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Dağ lalesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine yüzünü gösterdi. Her yıl nisan ayının sonuyla mayıs ayının başında pembemsi bir şekilde açıp 15 gün boyunca yaşıyor. Dağ lalesi endemik türler arasında ve insanların resim çekmek için, görmek için ilgi gösterdiği bir çiçek türüdür. Dağ laleleri, daha çok dağın güneye bakan yamaçlarında andezit kayaçların olduğu yerde bulunurlar. Bu kayaçlar demir minerali yönünden zengindir. Yağmur andezit kayaçlara geldikçe bu çiçeği de besler. Her yıl 15 gün boyunca da görsel bir şölen sunar. Buraya tüm doğa severleri, yürüyüş severleri, bisiklet severleri bekliyoruz. Yalnız bu çiçekler endemik olduğu için zarar verilmemesini de istiyoruz" dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesini bırakmasının ardından, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün mart ayında açtığı ihaleye katıldıklarını ve işletmeyi devraldıklarını belirtti. Ayrıca, mart ayından itibaren Kızılcahamam Belediyesi olarak parkta yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Acar, yapılan düzenlemeler ve parka kazandırılacak yeni fonksiyonlarla ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Dağ lalesi nisan ayında açar ve mayıs ayının ortalarına kadar ziyaretçilerimize adeta bir görsel şölen sunar"

Soğuksu Milli Park'ının her mevsimde güzel olduğunu aktaran Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Türkiye'deki en önemli bir milli parklardan birisidir Soğuksu Milli Park'ı. Senede bir sefer 15-20 gün süreyle açan Kızılcahaman Soğuksu Milli Parkı'na özel bir dağ lalemiz var. Dağ lalesi nisan ayında açar ve mayıs ayının ortalarına kadar ziyaretçilerimize adeta bir görsel şölen sunar. Milli parkımızın yürüyüş güzergahlar üzerinde bulunur dağ lalesi. Onun haricinde yine milli parkımızın içerisinde milyonlarca yıl öncesinden kalma fosil ağaçlarımız, seyir teraslarımız ve yürüyüş güzergahlarımız var. Soğuksu Milli Park'ımız her mevsimde güzeldir. Hem Ankara'daki hemşerilerimizi hem de Türkiye'nin dört bir tarafından Kızılcahamam'a gelen misafirlerimizi milli parkımıza bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA