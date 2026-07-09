Yılkı Atları Kaçak Avcılara Karşı Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılkı Atları Kaçak Avcılara Karşı Kurtarıldı

Yılkı Atları Kaçak Avcılara Karşı Kurtarıldı
09.07.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emirdağ'da kaçak avcıların yakaladığı Yılkı atları, doğa severler tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yaylaların semvollerinden olan ve son aylarda kaçak avcılar tarafından yakalanan Yılkı atları doğa severler tarafından kurtarılırken, yakalanan atların bazılarının koşu için satıldığı bazılarının ise kesilerek etinin piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Emirdağ ilçesindeki yaylalarda meydana geldi. Bölgenin simgesi ve doğal mirasın önemli bir parçası olan Yılkı atlarını gözlemleyen Özay Öz isimli doğa sever, bazı şahısların atları iplerle tuzak kurarak yakaladığını fark etti.

Durumu gören doğa severin ve çevredeki vatandaşların hızla olay yerine doğru hareket etmesi üzerine panikleyen kaçak avcılar, yakaladıkları atları ve tuzak malzemelerini bırakarak bölgeden kaçtı. Vatandaşlar, ayaklarındaki ipleri çözerek ölümcül tuzaktan kurtardıkları Yılkı atlarını yeniden doğal yaşam alanlarına saldı.

Kaçak avcıların elinden son anda kurtarılan atların ardından ortaya atılan iddialar ise bölgede büyük yankı uyandırdı. Öza, Öz, yaylalarda kaçak yollarla yakalanan bu yaban atlarının, organize bir şekilde başka bölgelere satıldığı ve hatta kesilerek etinin piyasaya sürüldüğü öne sürdü.

Öte yandan, kaçak avcıların genelde şehir dışından geldikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yılkı Atları Kaçak Avcılara Karşı Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:10:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Yılkı Atları Kaçak Avcılara Karşı Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.