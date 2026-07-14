Yollarbaşı\'nda Sarı Ayçiçeği Manzarası

Karaman merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla görenleri hayran bıraktı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çiçek açan ayçiçekleri, geniş tarım arazilerini adeta sarı bir örtüyle kapladı. Güneşe doğru çevrilen yüzleriyle görsel bir şölen oluşturan ayçiçekleri vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle gün batımında eşsiz görüntülerin oluştuğu tarlalar, İHA muhabirinin objektifine yansıdı. Sarı ve yeşilin farklı tonlarının bir araya geldiği manzara, köyün doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı. - KARAMAN