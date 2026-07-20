Yozgat\'ta evin bahçesine giren yılan doğaya bırakıldı

Yozgat'ta Çapanoğlu Mahallesi Güneykent Villaları'nda bir evin bahçesinde görülen yılan, Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Güneykent Villaları sakinleri, bahçelerinde hareket eden bir yılan fark etti. Ev sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine adrese Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yılanın zehirsiz bir tür olan 'Bozyörük yılanı' olduğunu belirterek zarar görmeden muhafaza altına aldı. Yerleşim alanından uzaklaştırılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından insan yaşamından uzak, güvenli bir doğal ortama salındı. - YOZGAT