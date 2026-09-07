Yozgat\'ta otomobilin motorunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Yozgat'ta park halinde otomobilin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Medrese Mahallesi'nde bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kendinin sesini duyan vatandaşlar, araç sahibini uyardı. Evinden aracının yanına gelen Nizam Demir isimli vatandaş, önce kendi imkanları ile yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarabilmek için seferber oldu. Önce aracın ön teker boşluğuna inmesi sağlanan kedi, kaçarak park halindeki diğer araçların altında kayboldu. Yavru kedi itfaiye ekiplerinin çabasıyla yakalanıp, belediyenin barınağına götürüldü.

Aracına sıkışan kedinin kurtarılmasına sevinen Nizam Demir, "Ben fark etmedim. Komşular arabayı buraya park etmişler. Kedinin sesini duyup bana haber verdiler. Ben de itfaiye haber verdim. Sağ olsun itfaiye de hemen intikal etti ve hayvanı alıp barınağa götürdüler" dedi.