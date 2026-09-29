Yozgat'ta Seher Vakti Sitesi sakinleri Belediyeden çocuklara halı saha istiyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Seher Vakti Sitesi sakinleri Belediyeden çocuklara halı saha istiyor

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Yozgat\'ta Seher Vakti Sitesi sakinleri Belediyeden çocuklara halı saha istiyor
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Yozgat'ta Seher Vakti Sitesi sakinleri ve çocuklar, kendi imkanlarıyla saha yaptıkları alanda güvenli oyun alanı istiyor. Uçurum, araç trafiği ve yılan riski nedeniyle Yozgat Belediyesi'nden telle çevrili modern oyun alanı ve halı saha talep ediliyor.

Yozgat'ın Çapanoğlu Mahallesi'nde bulunan Seher Vakti Sitesi sakinleri ve mahallenin çocukları, kendi imkanlarıyla temizleyip saha haline getirdikleri toprak alanın güvenli ve kullanıma uygun bir spor alanına dönüştürülmesini istiyor.

Çapanoğlu Mahallesi'nde bulunan sitenin çevresi uçurum, kontrolsüz araç trafiği ve yılan riskiyle çevrili. Bu alanda top koşturan çocuklar, Yozgat Belediyesi'nden etrafı telle çevrili modern bir oyun alanı ve halı saha talep ediyor.

Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 113 dairelik sitede çocukların oyun oynayabileceği güvenli bir park veya saha bulunmadığını belirten Site Yöneticisi Adnan Ünal, "Sahayı kullanan 75-80 çocuk vardır. Burası mera idi. Biz kendi imkanlarımızla kepçe tuttuk. Belediyeye söyledik. Greyder geldi, düzeltti. Çok elverişli bir şey yapmadılar. Biz de site sakini olarak elimizden gelen imkanlarla bir tane kepçe çağırdık, düzelttirdik. Site sakinleri yardımcı oldular, kale yaptık, file yaptık. Ama yeterli değil. Burası çok küçük. Buradan top vurduğunuzda aşağısı uçurum ve alan dar. Burası koca bir mahalle burada büyük park yok, buranın çok eksikliği var. Etrafa top kaçıyor, gelen giden araçlardan da korkuyoruz, çocukları kısıtlı şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Buranın düzeltilip genişletilip etrafının kapatılması lazım. Çocukların oynayabileceği güzel bir alan olursa çok memnun oluruz" dedi.

Top sahasını kullanan çocuklardan Kayra Sipahi, "Biz burada top oynuyoruz. Mesela kötü bir şut çektiğimizde top aşağı gidiyor, yola da gidiyor. Koşuyoruz, arabalar geçiyor. Oraya gidip almak da bizi çok yoruyor. O yüzden buranın kenarının kapatılması çok güzel olur" diyerek saha ile ilgili talepte bulundu.

Emir Alp Tokat, "Burada kendi imkanlarımızla yaptığımız sahamız var. Kendi paramızı vererek de burada bir şeyler yaptık. Kötü şutlar çektiğimizde top çok kötü gidiyor. Yılanlar da var. Çok korkuyoruz. Arabalar da geçiyor. Bu yüzden genellikle topumuz patlıyor. Başkan amcamızdan güzel bir saha yapmasını istiyoruz" dedi.

Yiğit Alp Bostan, "Kaleleri dayımla birlikte biz yaptık. Başkan amcamızdan halı saha yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Saraç ise "Oynayabileceğimiz bir alan yok. Arabaların olduğu yerde oynuyoruz. Sürekli araba geliyor, oyunumuz bölünüyor. Buraya güzel bir oyun alanı yapılmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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