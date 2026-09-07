Yozgat Topaç köyünde otluk alanda çıkan yangında bin 500 dönüm arazi kül oldu
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Yozgat kent merkezine bağlı Topaç köyünde otluk alanda çıkan yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında bin 500 dönüm arazi yanarken, can kaybı yaşanmadı ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ta çıkan yangında bin 500 dönüm arazi yandı.
Kent merkezine bağlı Topaç köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında bin 500 dönüm arazi yandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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