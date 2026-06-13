Yüksekova'da Nadir Merceksi Bulutlar Görüldü - Son Dakika
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Yüksekova'da Nadir Merceksi Bulutlar Görüldü

Yüksekova\'da Nadir Merceksi Bulutlar Görüldü
13.06.2026 10:25
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren merceksi bulutlar, fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde beliren ve nadir görülen merceksi (lenticular) bulutlar, seyrine güzel manzaralar oluşturdu.

İlçede sabah saatlerinde açık ve nemsiz olan gökyüzünde, aniden ortaya çıkan merceksi bulutlar zinciri vatandaşların ilgisini çekti. Çevrede başka hiçbir bulut kümesinin bulunmadığı berrak gökyüzünde, adeta birer sanat eseri gibi asılı kalan bulutlar, rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde farklı boyut ve desenlere büründü. Halk arasında "UFO bulutu" olarak da anılan ve meteorolojide ender rastlanan bu doğa olayı, ilçenin farklı noktalarından net bir şekilde gözlemlendi. Kimi zaman üst üste binmiş devasa tabakaları, kimi zaman ise kusursuz halkaları andıran bulutlar, Yüksekova semalarında görsel bir şölen sundu.

"UFO sandık, fotoğraf çekmek için durduk"

Doğa olayına tanıklık eden vatandaşlardan esnaf Haydar Selimoğlu, hayatında ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Sabah dükkanı açtığımda gökyüzü tamamen masmaviydi. Bir süre sonra dağın hemen üzerinde sanki bir uzay mekiği duruyormuş gibi kusursuz bir bulut belirdi. İşin ilginç tarafı etrafında başka tek bir bulut bile yoktu. Dakikalar geçtikçe şekil değiştirdi, sanki bir ressam gökyüzüne fırça darbesi vuruyordu. Cep telefonuma sarılıp bu anı ölümsüzleştirdim."

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; merceksi bulutlar, güçlü rüzgar dalgalarının dağ veya engebeli arazi engellerine çarparak yukarı doğru yükselmesi ve buradaki statik kararsızlık sonucu oluşuyor.

Hava akımının dalga şeklindeki hareketi esnasında sıcaklığın en düşük olduğu tepe noktalarında yoğunlaşma meydana geliyor ve bu durum, bulutlara karakteristik "mercek" veya "disko" şeklini kazandırıyor. Yüksekova'nın etrafını saran sarp dağ yapısının da bu büyüleyici doğa olayının oluşumuna zemin hazırladığı belirtildi.

Görenlerin dönüp bir daha baktığı, fotoğrafçılar için ise eşsiz kareler sunan bu doğa olayı, rüzgarın yön değiştirmesiyle bir süre sonra gözden kayboldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yüksekova'da Nadir Merceksi Bulutlar Görüldü - Son Dakika

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