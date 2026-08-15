Yüksekova'da Sobacılık Mesleği Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Sobacılık Mesleği Yaşıyor

Yüksekova\'da Sobacılık Mesleği Yaşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da modern imkanlara rağmen sobacılık devam ediyor, zanaatın son temsilcileri direniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tüm teknolojik imkan ve aletlere rağmen sobacılık mesleği sürüyor.

Yüksekova ilçesinde gelişen teknoloji, yaygınlaşan kalorifer sistemleri ve doğalgaz altyapı çalışmalarına rağmen geleneksel sobacılık zanaatı yaşatılmaya çalışılıyor.

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kasaplar Sokağı'nda esnaflık yapan Mevlan Dere, modern çağın getirdiği yeniliklere ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğini sürdürüyor. Tam 15 yıldır sobacılık yaptığını belirten Dere, unutulmaya yüz tutan zanaatını ilk günkü azimle devam ettirdiğini söyledi. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde kendi imkanlarıyla dükkanında üretime başladığını ifade eden Dere, eskiye oranla talebin düştüğünü ancak zanaatını korumak için direndiklerini kaydetti.

Bölgede doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla iş hacimlerinin daraldığını aktaran Dere, "15 senedir bu mesleği yapıyorum. Havaların soğumaya başlamasıyla az da olsa rağbet artıyor. Eskilere göre iş yok ama biz de direniyoruz. Kendi imkanlarımızla kışa hazırlık yapıyoruz. Kalorifer ve doğalgazın bu sene verilme ihtimaliyle işlerimiz bayağı düşüş gösterdi. Artık birkaç yıl sonra tamamen yok olacağını düşündüğümüz bu meslekte, Allah ne nasip etmişse ekmeğimizi o şekilde kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

Gelişen teknolojik imkanlara ve ısınma alternatiflerine rağmen üretime devam eden ilçe esnafı, kış şartlarının çetin geçtiği Yüksekova'da kadim zanaatın son temsilcileri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüksekova'da Sobacılık Mesleği Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
USS Abraham Lincoln’ün yerine USS George Washington Orta Doğu’ya geliyor USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!

15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:58
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
İran duyurdu: 3 pilot Katar tarafından esir alındı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 18:46:48. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Sobacılık Mesleği Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.