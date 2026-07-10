Yüksekova'da Zorlu Yayla Süt Sağma Mesaisi - Son Dakika
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Yüksekova'da Zorlu Yayla Süt Sağma Mesaisi

Yüksekova\'da Zorlu Yayla Süt Sağma Mesaisi
10.07.2026 13:41
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Yüksekova'da üreticiler, kavurucu sıcaklarda süt sağmakta, çocuklar da ailelerine destek veriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık bir ay önce yaylalara çıkan üreticilerin zorlu süt sağma mesaisi aralıksız devam ediyor.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu Yaylası'nda bir araya gelen kadınlar ve çocuklar, bir aydır her gün, günün en sıcak saatlerinde koyun sağma işlemi gerçekleştiriyor. Yayladaki zorlu hayvancılık faaliyetine ailelerin çocukları da doğrudan katılıyor. Kavurucu güneş altında ve dik gelen sıcak ışınlara rağmen çocuklar, yaklaşık bir aydır annelerine destek vererek koyun sağma mesaisinde görev alıyor. Yüksek sıcaklık ve zorlu coğrafi şartlar altında gerçekleştirilen süt sağım süreci, bölgedeki hayvancılık üretiminin zorluğunu gözler önüne seriyor.

"Berivanlarımızın şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz"

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ve ziraat mühendisleri, Armutlu Yaylası'nda bir aydır üretim gerçekleştiren berivanları ziyaret etti. Yayladaki çalışma zorluğunu yakından takip eden ve üreticilerin taleplerini dinleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Yüksekova'mızın ekonomisinin can damarı olan hayvancılıkta, berivanlarımızın ve çocuklarımızın zorlu yayla şartlarında verdiği emeğe yerinde şahit olduk. Kadınlarımız ve çocuklarımız yaklaşık bir aydır kavurucu güneşin altında, büyük bir özveriyle süt sağım faaliyetini yürütüyorlar. Üreticilerimizin bu zorlu mesaisini kolaylaştırmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu doğrultuda, sıcak havalardan korunmaları için yaylada gölgelik alanların oluşturulması ve üretilen sütün kalitesi bozulmadan muhafaza edilmesi için soğutma sistemlerinin kurulması amacıyla gerekli fizibilite çalışmalarımızı başlattık. Teknik ekiplerimizle birlikte üreticimizin şartlarını iyileştirmek için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette, sorunların çözümü ve bölge hayvancılığına yönelik altyapı desteklerinin hayata geçirilmesi amacıyla teknik heyet ile üreticiler arasında detaylı görüşmeler gerçekleştirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yüksekova'da Zorlu Yayla Süt Sağma Mesaisi - Son Dakika

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