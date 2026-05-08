Yurt Genelinde Hava Durumu

Ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
Trabzon: Çok bulutlu 17
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24
