Yurt Genelinde Hava Durumu

08.05.2026 09:16
Kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu, bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor.

Ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu 17

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
