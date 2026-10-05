Zonguldak Ereğli\'de 9 yasak ses cihazına Doğa Koruma ekipleri el koydu

Zonguldak Ereğli'de 9 yasak ses cihazına Doğa Koruma ekipleri el koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı avcılık denetimi yaptı. Denetimde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak olan 9 ses cihazına el konuldu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı avcılığa yönelik denetimlerde, kullanımı yasak olan 9 ses cihazına el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Şefliği ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanmada kullanılması yasak olan 9 ses cihazı tespit edildi. Ekipler, söz konusu cihazlara el koydu.
Kaynak: İHA
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