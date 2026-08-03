Zonguldak plajlarında 127 boğulma vakasına müdahale edildi - Son Dakika
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Zonguldak plajlarında 127 boğulma vakasına müdahale edildi

Zonguldak plajlarında 127 boğulma vakasına müdahale edildi
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Zonguldak'taki Kapuz, Tersane ve Kızlar plajlarında sezon boyunca 127 boğulma vakasına müdahale edildi, can kaybı yaşanmadı.

Zonguldak'ta Kapuz, Tersane ve Kızlar plajlarında sezonun açılmasından bu yana toplam 127 boğulma vakasına müdahale edildi.

Zonguldak Belediyesi'ne bağlı plajlarda görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Kapuz Plajı'nda görev yapan cankurtaran Hasan Sarı, sezonun başlamasından bu yana 57 olaya müdahale ettiklerini belirterek, "Kapuz Plajı'nda 6 cankurtarandan biri olarak görev yapmaktayım. Sezon açıldığından beri 57 vakaya anında müdahale etmiş bulunmaktayız. Sezonun devamında da görevimizin başında olacağız" dedi.

Kapuz Plajı'nda gümüş cankurtaran olarak görev yapan Senem Mesci ise bugüne kadar yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybının olmadığını ifade ederek, "Birçok vakaya müdahalede bulunduk. Amacımız, burada vatandaşımızı güvenli bir şekilde evine göndermek. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yaşamadık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Tersane Plajı Tesis Sorumlusu Muzaffer Kaya da sezon başından bu yana yaklaşık 40 kişinin boğulmak üzereyken denizden çıkarıldığını söyledi. Kaya, "Sezon başından bu yana yaklaşık 40 kişiyi boğulmak üzereyken denizden aldık. Bu sebepten ötürü hiçbir can kaybı yaşamadık. Belediye olarak önceliğimiz tesisimize gelenlerin can güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

Kızlar Plajı'nda görev yapan gümüş cankurtaran Umut Boz ise yaklaşık 30 boğulma vakasına müdahale ettiklerini belirterek, "Kızlar Plajı'nda bu sene 30'a yakın boğulma vakamız oldu. Hiçbir can kaybı yaşanmadı. Önceliğimiz halkın sağlığı ve güvenliğidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Zonguldak plajlarında 127 boğulma vakasına müdahale edildi - Son Dakika

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