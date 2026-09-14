Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Zonguldak\'ta sağanak ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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Zonguldak Valiliği, 14 Eylül 2026 saat 00.00'da başlayıp 18.00'e kadar sürecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda il genelinde uyardı. Uyarının ardından sabah saatlerinde bastıran sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı; yağışla birlikte şiddetini artıran rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Zonguldak Valiliği, il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyuruldu. Uyarıda, 14 Eylül 2026 saat 00.00'da başlayacak yağışlı sistemin saat 18.00'e kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Valiliğin uyarısının ardından beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösterdi. Haftanın ilk gününde sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar aniden bastıran sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyenler çareyi bina saçaklarının altına ve çevrede kurulan giysi pazarının çadırlarına sığınmakta buldu. Yanında şemsiyesi bulunan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için hızlı adımlarla yürümeye çalıştı.

Sabah saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte zaman zaman şiddetini artıran rüzgar da günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşların, valiliğin belirlediği saat olan 18.00'e kadar sürmesi beklenen yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmamaları istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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