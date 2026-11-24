Doğu Anadolu Fay Hattı'nın hemen güneyinden geçtiği Elazığ için Türk yer bilimciler farklı senaryolara dikkat çekti. Kimi uzmanlar şehirde büyük deprem enerjisinin boşaldığını savunurken, kimileri 200 yılı aşkın süredir kırılmayan fay parçasına ve zemin yapısını işaret etti.

Hemen güneyinden Doğu Anadolu Fay Hattı geçen ve üzerinde Hazar Gölü'nü barındıran Elazığ, Türkiye'nin deprem gerçeğini en yakından hisseden illerinin başında geldi. 24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaş hayatını kaybetmiş, şehirde büyük yıkım yaşanmıştı. Aradan geçen sürenin ardından “Elazığ'da yeniden büyük bir deprem olursa ne olur?” sorusuna Türkiye'nin önde gelen yer bilimcileri farklı açılardan yanıt verdi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: ARTIK BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

Kendisi de Elazığlı olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2020 depremi öncesinde şehrin depreme hazırlanması konusunda yıllarca uyarılarda bulunduğunu ancak yeterli adımların atılmadığını vurguladı. Mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görür, Elazığ'ın kendi fay hattı üzerinde yakın gelecekte yeni bir büyük deprem beklemediğini ifade etti. Hemşerimiz Görür; “Elazığ, bundan sonraki süreçte doğrudan kendi fayından ziyade komşu illerde meydana gelecek depremleri hissedecek.” Dedi.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: PALU KESİMİ 200 YILI AŞKIN SÜREDİR KIRILMADI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise sürece daha geniş bir zincirleme reaksiyon olarak baktı. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin bölgedeki bir zincirin ilk halkası olduğunu belirten Sözbilir, ardından gelen 6 Şubat Kahramanmaraş ve Malatya depremlerini hatırlattı. Sözbilir, tehlikenin henüz tamamen geçmediğini, özellikle Palu kesiminin 200 yılı aşkın süredir büyük bir deprem üretmediğine dikkat çekerek bu hattın büyük depremin beklenen kritik bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

Haber: Özlem Özçelik