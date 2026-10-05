Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan ile din hizmetlerini görüştü - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan ile din hizmetlerini görüştü

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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan ile din hizmetlerini görüştü
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ın görüşmesinde il ve ilçelerdeki din hizmetlerinin etkin sürdürülmesi ele alındı. Görüşmede gençlere ve ailelere yönelik çalışmaların artırılması vurgulandı; İlhan, Arpaguş'a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, <a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a> İl Müftüsü İlhan ile din hizmetlerini görüştü

Gerçekleştirilen görüşmede; il ve ilçelerde yürütülen din hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürülmesi, toplumun farklı kesimleriyle güçlü iletişim kurulması ve din hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan ile din hizmetlerini görüştü

Görüşmede ayrıca, başta gençler olmak üzere çocuklar, aileler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik dinî ve sosyal çalışmaların artırılmasının önemine dikkat çekildi. Din görevlilerinin vatandaşlarla yakın iletişim içerisinde olması, sahadaki hizmetlerin güçlendirilmesi ve toplumun manevi ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ağrı İl Müftüsü İlhan ile din hizmetlerini görüştü

Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’a teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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