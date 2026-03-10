Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu\'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
10.03.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan "Veliaht" dizisi için reytinglerden beklenen başarıyı elde edememesi sonucu final kararı alındı. Sezen Aksu'nun Zafer karakterinin öldüğü sahne üzerine "Kar" isimli şarkı yazdığı dizinin final yapmasında ekonomik gerekçelerin de etkisinin olduğu öğrenildi.

Show TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı Veliaht dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan yapımın 26. bölümde ekran macerasını sonlandıracağı öğrenildi.

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

KARS'TAN SONRA İSTANBUL’DA FİNAL ÇEKİMİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi ekibi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek. Yapım ekibi burada 26. bölümün çekimlerini gerçekleştirerek projeyi noktalayacak.

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

SEZEN AKSU’YU ETKİLEYEN SAHNE

Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde Zafer karakterinin (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahne dikkat çekmişti. Diziyi yakından takip eden Sezen Aksu’nun bu sahneden etkilenerek “Kar” adlı bir şarkı yazdığı öğrenildi.

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla farklı bir yerde konumlandırılan Veliaht, özellikle Kars’ta yapılan çekimleriyle uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Ancak yapım, izlenme oranlarını beklenen seviyeye çıkaramadı.

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

DİZİYE İKİNCİ ŞANS VERİLMİŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı açıklamada dizinin final kararının ekonomik nedenlere dayandığını belirtti. Altuntaş, bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtta yapımın uzun süredir zarar ettiğini ifade ederek, “26 bölüm şans verilmiş hali… Keşke devam etse ama bir de ekonomik gerçekler var” sözleriyle dizinin daha önce de devam etmesi için fırsat tanındığını aktardı.

Televizyon, Ünlüler, Magazin, Güncel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dizi Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:07:46. #7.13#
SON DAKİKA: Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.