Sezen Aksu\'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Show TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı Veliaht dizisi için final kararı alındı. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan yapımın 26. bölümde ekran macerasını sonlandıracağı öğrenildi.

KARS'TAN SONRA İSTANBUL’DA FİNAL ÇEKİMİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi ekibi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek. Yapım ekibi burada 26. bölümün çekimlerini gerçekleştirerek projeyi noktalayacak.

SEZEN AKSU’YU ETKİLEYEN SAHNE

Dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde Zafer karakterinin (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahne dikkat çekmişti. Diziyi yakından takip eden Sezen Aksu’nun bu sahneden etkilenerek “Kar” adlı bir şarkı yazdığı öğrenildi.

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla farklı bir yerde konumlandırılan Veliaht, özellikle Kars’ta yapılan çekimleriyle uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu. Ancak yapım, izlenme oranlarını beklenen seviyeye çıkaramadı.

DİZİYE İKİNCİ ŞANS VERİLMİŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından yaptığı açıklamada dizinin final kararının ekonomik nedenlere dayandığını belirtti. Altuntaş, bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtta yapımın uzun süredir zarar ettiğini ifade ederek, “26 bölüm şans verilmiş hali… Keşke devam etse ama bir de ekonomik gerçekler var” sözleriyle dizinin daha önce de devam etmesi için fırsat tanındığını aktardı.