Trump'ın cevap vermek istemediği soru! Yüzünün rengi değişti
Donald Trump

Trump'ın cevap vermek istemediği soru! Yüzünün rengi değişti

Trump\'ın cevap vermek istemediği soru! Yüzünün rengi değişti
17.02.2026 10:46
ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump'a Sevgililer Günü’nde çiçek verip vermediği sorusuna “Bunu söylememem daha iyi, bu en zor soru” yanıtını vererek konuyu kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, tatilini Florida’da geçirip Washington’a dönerken gazetecilerin yönelttiği Sevgililer Günü sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump’a muhabir, “Melania ile Sevgililer Günü için bir şey yaptınız mı? Ona çiçek verdiniz mi?” diye sordu. Trump, bu soruyu yanıtlamanın “daha iyi olmayacağını” söyleyerek, “Bu en zor soru” dedi ve açıklamayı sonlandırdı.

Trump’ın bu tepkisi, eşi First Lady Melania Trump ile ilişkilerine dair kamuoyunda süren spekülasyonların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Melania Trump, bu yılın Sevgililer Günü’nde çocuklar ve gençlerle birlikte etkinliklerde görüldü; tatlı tüketmediğini söyleyerek günün temasına uzak bir kutlama yaptığı basına yansıdı.

İLİŞKİLERİ UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDE

Melania ve Donald Trump çiftinin ilişkisi uzun süredir medyanın ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Medyada çiftin görüntüleri ve küratör yorumları üzerine pek çok analiz yapılırken, Trump’ın kamuya açık alanlardaki davranışları da zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Sevgililer Günü’nün Amerika’da geniş çapta kutlandığı bir dönemde gelen bu yanıt, Trump’ın kişisel yaşamına ilişkin merakı artırdı. Kamuoyu, özellikle Trump’ın eşiyle ilişkisine yönelik sorular karşısında verdiği kısa ve kapalı yanıtı değerlendirmeye devam ediyor.

