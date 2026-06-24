2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahadaki futbolun yanı sıra maç öncesinde yapılan dikkat çekici açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Panama-Gana karşılaşmasında ekranlara yansıyan bir Ganalı şaman, İngiltere maçı öncesinde Harry Kane hakkında iddialı ifadeler kullanmıştı. Şaman, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak" açıklamasında bulunmuştu.
İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, Gana karşısında etkisiz bir performans sergiledi. İngiliz futbolcu, rakip kaleye ilk şutunu maçın uzatma dakikalarında gönderdi. İkinci yarıda da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Kane, mücadeleyi 6.4 reytingle tamamladı.
Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. Gruptaki diğer mücadelede ise Hırvatistan ile Panama karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Dünya Kupası › Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor - Son Dakika
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