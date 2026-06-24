Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor - Son Dakika
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Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor

Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor
24.06.2026 10:08
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İngiltere ile Gana'nın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından, karşılaşma öncesinde Harry Kane'e büyü yaptığını söyleyen Ganalı şaman yeniden gündeme geldi. İngiliz yıldızın etkisiz performansı ve kaçırdığı fırsatlar maç sonrası dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahadaki futbolun yanı sıra maç öncesinde yapılan dikkat çekici açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta oynanan Panama-Gana karşılaşmasında ekranlara yansıyan bir Ganalı şaman, İngiltere maçı öncesinde Harry Kane hakkında iddialı ifadeler kullanmıştı. Şaman, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor

HARRY KANE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, Gana karşısında etkisiz bir performans sergiledi. İngiliz futbolcu, rakip kaleye ilk şutunu maçın uzatma dakikalarında gönderdi. İkinci yarıda da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Kane, mücadeleyi 6.4 reytingle tamamladı.

Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor

PUANLAR PAYLAŞILDI

Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. Gruptaki diğer mücadelede ise Hırvatistan ile Panama karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası, Harry Kane, İngiltere, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor - Son Dakika

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