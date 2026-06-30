La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Matteo Ruggeri, sosyal medyada yayılan çarpıcı iddialarla gündeme bomba gibi düştü.
İddialara göre Ruggeri, sosyal medya hesabı üzerinden bir kadına para ödeyerek ırkçı, küfürlü ve hakaret içeren sesli mesajlar göndermesini istedi. Hızla yayılan ekran görüntüleri ve ses kayıtlarında, futbolcunun cinsel fetişle bağlantılı olduğu öne sürülen mesajlar dikkat çekti. Bir ses kaydında Ruggeri'ye ait olduğu iddia edilen mesajda, ''Ses kayıtlarını dinlerken mastürbasyon yapmam seni rahatsız ediyor mu? Bana, siyahi insanlara da hakaret ettiğini ve ırkçı olduğunu söyle.'' ifadeleri yer aldı.
Şu ana kadar sızdırılan görsellerin gerçekliği resmi olarak doğrulanmazken, Matteo Ruggeri de iddialar karşısında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.
İddiaların doğruluğu halinde Ruggeri’nin hem sportif hem de disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Atletico Madrid’in yıldız ismi hakkında çıkan bu skandal mesajlar, İspanya'da günün en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Yıldız futbolcunun mesajları ifşa oldu! Bir kadına para ödeyip bakın neler söylettirmek istemiş - Son Dakika
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