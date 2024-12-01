1,5 Milyon Yıllık Ayak İzleri, İnsanlık Tarihine Işık Tutuyor - Son Dakika
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1,5 Milyon Yıllık Ayak İzleri, İnsanlık Tarihine Işık Tutuyor

1,5 Milyon Yıllık Ayak İzleri, İnsanlık Tarihine Işık Tutuyor

Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında bulunan 1,5 milyon yıl öncesine ait ayak izleri, Homo erectus ve Paranthropus boisei'nin aynı zamanda ve yerde yaşadığını gösteriyor. Araştırmalar, bu iki türün muhtemelen birbirleriyle etkileşimde bulunduğunu ortaya koydu.

01.12.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
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1,5 milyon yıl önceki ayak izleri, insanlık tarihine dair önemli bir gerçeği ortaya çıkardı.

Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında, 2021'de ortaya çıkarılan ve 1,5 milyon yıl öncesine tarihlenen ayak izleri, Homo erectus ile Paranthropus boisei'nin aynı yerde ve zamanda yaşadığını gösterdi. Homo erectus'un modern insanların doğrudan atası olduğu, Paranthropus boisei'nin ise maymunlara daha fazla benzediği ve daha hızlı yürüdüğü düşünülüyor.

Dr. Neil T. Roach, Homo erectus'un yürüyüş tarzının modern insanlara benzediğini söyleyerek, "Sert ayaklara sahiptiler ve yürürken önce topuklarına basıp, sonra parmaklarını kullanıyorlardı" dedi.

ABD'deki Chatham Üniversitesi'nden Dr. Kevin Hatala, "İlk kez iki türün yan yana yaşadığını biliyoruz. Muhtemelen birbirlerinin varlığından haberdardılar" diye konuştu.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden paleoantropolog Dr. Briana Pobiner ise "Belki aynı yiyecek için rekabet ettiler; belki de sadece çimenlik bir alanın karşısından birbirlerine ihtiyatla baktılar ya da birbirlerini tamamen görmezden geldiler" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, iki türün aynı ekosistemde yaşadığını doğruluyor. Bulunan ayak izlerinin birkaç saat veya gün arayla oluşmuş olması, bu iki türün birbiriyle etkileşimde bulunmuş olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Eğitim, Dünya, Kenya, Son Dakika

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