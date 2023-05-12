11 yaşındaki dehanın IQ'sü Einstein ve Hawking'den daha yüksek çıktı! - Son Dakika
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11 yaşındaki dehanın IQ'sü Einstein ve Hawking'den daha yüksek çıktı!

11 yaşındaki dehanın IQ'sü Einstein ve Hawking'den daha yüksek çıktı!

12.05.2023 17:37

Meksikada 11 yaşındaki Adhara Perez Sanchez'in tespit edilen IQ'su, tarihin en zekileri olarak bilinen Albert Einstein ve Stephen Hawking'i geride bıraktı. Bilim insanlarının öngörüsüne göre, hayali NASA astronotu olmak olan Sanchez'in tarihin en büyük dehalarından biri olması bekleniyor.

Meksika'da, Mexico City'nin 'favelalarında' yaşayan Adhara Perez Sanchez, otizmli olduğu gerekçesiyle eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren zorbalığa maruz kaldı. Ailesi, ilgisiz öğretmenleri ve zorbalık yapan arkadaşları yüzünden yıllarca sorunlarla boğan Adhara Perez Sanchez'in, bir zaman sonra savunma mekanizması olarak kendini dış ortamlardan izole etmeye başladığını söyledi.

11 yaşındaki dahi kızın IQ'su Einstein ve Hawking'den daha yüksek!

"DEPRESYONDAYDI, OKULA GİDEMİYORDU"

Daily Mail'in haberine göre çocuklarının maruz kaldığı zorbalık nedeniyle içe kapandığını söyleyen aile, "Öğretmenleri empati kuramıyordu. Kendini dışlamaya başladı, garip ve farklı hissediyordu. Sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemiyordu. Bir süre okula gidiyor ve daha sonra gidemiyor, uyuyakalıyordu. Artık bir şeyler yapma istemiyordu. Çok depresyondaydı, insanlar onunla dalga geçiyorlardı" sözleriyle kızlarının yaşadıklarını anlattı.

Çocuklarının depresyonuna yardımcı olması için götürdükleri terapist, hayatlarında bambaşka bir sayfa açılmasına vesile oldu. Terapistin aileye önerisi, Sanchez'i üstün yetenekli çocuklar için bir okul olan 'Yeteneklere Dikkat Merkezi'ne (CEDAT) götürmeleri oldu.

EINSTEIN VE HAWKING'DEN DAHA ZEKİ!

Sanchez'in CEDAT'ta yapılan testlerin ardından IQ'sunun 162 olduğu tespit edildi. Bu rakam ile 11 yaşındaki çocuğun, 160 IQ ile dünyanın en zeki insanları olarak bilinen Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha zeki olduğu ortaya çıktı.

11 yaşındaki dehanın IQ'sü Einstein ve Hawking'den daha yüksek çıktı!

İLKOKULU 5; ORTAOKUL VE LİSEYİ 6 YAŞINDA BİTİRDİ

Meksika Uzay Ajansı ile genç kızlar arasında uzay araştırılmasının teşvik edilmesine yardımcı olan Sanchez; ilkokulu beş, ortaokul ve liseyi altı yaşında bitirdi.

11 YAŞINDA YÜKSEK LİSANS YAPIYOR

Bilim insanları tarafından son yüzyılın en büyük dehalarından biri olmaya aday gösterilen 11 yaşındaki Adhara Perez Sanchez, şu anda mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA'da astronot olmak istiyor.

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11 yaşındaki dahi kızın IQ'su Einstein ve Hawking'den daha yüksek! 11 yaşındaki dahi kızın IQ'su Einstein ve Hawking'den daha yüksek!

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Son Dakika Dünya 11 yaşındaki dehanın IQ'sü Einstein ve Hawking'den daha yüksek çıktı! - Son Dakika


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