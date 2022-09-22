Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı - Son Dakika
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Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı

22.09.2022 15:32
Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı

Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 tahminleri arasında yer alan, potansiyel bir nükleer santralin patlayacağı yönünde bir uyarı yaptığı iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söyleyerek Batı'ya rest çekmeksinin ardından nükleer savaş endişesi oluştu. Vanga ayrıca Putin'in dünyanın efendisi olacağı kehaneti de bulunuyor.

Tarihe damga vurmuş çoğu olayı önceden tahmin eden kahin Baba Vanga'nın Rusya ile ilgili öngörüleri gündem oldu. " Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla tanınan meşhur kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı çıkış sonrası gözler 2023 kehanetlerine çevrildi. Nedeni; Kahinin potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyarması.

PUTİN'İN SÖZLERİ DÜNYAYI TEDİRGİN ETTİ

Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi. Bu kehanet, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı.

Putin'in sözleri, Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için öngördüğü korkunç kehanetini akıllara getirdi

PUTİN DÜNYANIN EFENDİSİ OLACAK

1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga "Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak" demişti.

Putin'in sözleri, Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için öngördüğü korkunç kehanetini akıllara getirdi
Putin'in sözleri, Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 için öngördüğü korkunç kehanetini akıllara getirdi
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Son Dakika Dünya Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı - Son Dakika
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