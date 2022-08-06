Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi - Son Dakika
Üye Girişi

Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi

06.08.2022 18:02
Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi

148 yaşında yaşamını yitirdiği iddia edilen Dr. William Mead'in uzun yaşamın sırrını içeren ilacı, kendisiyle birlikte mezara gömdürdüğü öne sürülüyor. 1652 yılında ölen Mead'in mezarı hakkındaki bilginin doğru olması durumunda bilim tarihinin yeniden yazılabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin Londra kentinde 1600'lü yıllarda yaşayan ve 1652 yılında 148 yaşında öldüğü iddia edilen Dr. William Mead hakkındaki hikaye, gizemini korumaya devam ediyor. Uzun yaşamın sırrını bulduğu iddia edilen Mead, yine iddialara göre bulduğu ilacın dünyanın sonunu getirebileceğine inanarak kimseyle paylaşmamayı tercih etti.

LONDRA'NIN DIŞINDA GÖMÜLDÜ

Londra kentinin dışında bir mezara gömülen Mead'in öldüğü vakit, uzun yaşam iksirini de yanına gömdürdüğü iddia ediliyor. Fakat bu söylenti hala iddiadan ibaret ve Mead'in mezarı şu ana kadar hiç açılmadı.

EĞER DOĞRUYSA BİLİM TARİHİ YENİDEN YAZILABİLİR

Mead hakkındaki bu söylentiler, duyanları çok heyecanlandırıyor. İnsanlar, uzun yaşamın ilacı olma ihtimalini bile heyecan verici olarak buluyor. İngilizler ise Mead'in mezarının kazılması ve herhangi bir ilaç çıkması durumunda bunun bilim tarihi açısından büyük bir gelişme olacağını öne sürüyor.

YORUMLAR
500
Adaklık ve kurbanlık kesim merkezi hizmete açıldı Adaklık ve kurbanlık kesim merkezi hizmete açıldı Ürdün ve İngiltere askeri alanda iş birliğini güçlendirmeyi görüştü Ürdün ve İngiltere askeri alanda iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 18:12:30. #1.13#
SON DAKİKA: Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement