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16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı

02.11.2021 17:23

TikTok'ta yayın yapan Jessica Alvarez adlı kadın, 16 yaşında anne olduğunu ve şu anda 15 yaşında kızı olduğuna kimsenin inanmadığını anlattı. Alvarez, şimdi 32 yaşında olduğunu sözlerine ekledi.

TikTok'ta @jessicaalvarez712 adıyla yayın yapan bir kadın, başından geçenleri anlattı. 16 yaşında çocuğunu kucağına aldığını belirten Jessica Alvarez, şimdi kızının 15, kendisinin ise 32 yaşında olduğunu ifade etti. Alvarez, kendilerini görenlerin "Anne - kız" yerine "İkiz kardeş" tanımlaması yaptığını anlattı.

"YÜZDE 100 BENİM KIZIM"

Genç kadının videoyu paylaşmasının ardından çok sayıda kullanıcı, genç kızın Alvarez'in çocuğu olmadığını söyledi. Ancak Alvarez, gelen yorumların doğru olmadığını ve görüntülerdeki kızın kesinlikle kendi çocuğu olduğunu belirtti.

DESTEK MESAJLARI GELDİ

Genç kadına eleştirilerin yanı sıra çok sayıda destek mesajı da geldi. TikTok kullanıcıları, binlerce izlenen videonun altına "İkiniz de çok güzel ve güçlüsünüz, böyle kalın" şeklinde yorumlarda bulundu. İkilinin benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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