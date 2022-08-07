1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor

Rosalia Lombardo, 1920 yılının aralık ayında henüz 2 yaşındayken zatürreye yakalandı ve yaşamını yitirdi. Minik kızın cansız bedeni mumyalanarak muhafaza edildi ve yaklaşık 8 binden fazla cesedin bulunduğu Sicilya'daki Palermo Capuchin Yeraltı Mezarları'nda sergilenmeye başladı.

VÜCUDU BOZULMAMIŞ GİBİ

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Palermo Capuchin Yeraltı Mezarları'nın en dikkat çeken tabutlarından biri de Rosalia Lombardo'nun tabutu oluyor. Sarı saçları ve yüz hatlarının bozulmaması, ilk kez görenler tarafından hem şaşkınlık hem de korkuyla karşılanıyor. Ziyaretçiler Rosalia için "Sanki yaşıyor" yorumunu yapıyor. "Bize göz kırptı" diyenlerin sayısı da hiç az değil.

İşte Rosalia'nın tabutu:







