Kraliçe Elizabeth'in cenaze otobüsünde olay görüntü! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'muavin' yakıştırması yapıldı

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı. Cenaze törenine sadece ABD Başkanı Joe Biden özel araçla gitti. Biden dışındaki tüm liderler tören alanına otobüsle taşındı.

"MUAVİN MACRON"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un araç içerisindeki bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Otobüs içinde ayakta olan Fransa Cumhurbaşkanı'na 'muavin Macron'' yakıştırması yapıldı. Bazı kullanıcılar Macron'un otobüste oturacak yer bulamadığını ileri sürdü. O görüntüler günün en çok paylaşılan fotoğrafları arasında yerin aldı.