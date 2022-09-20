Kraliçe Elizabeth'in cenaze otobüsünde olay görüntü! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'muavin' yakıştırması yapıldı - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'in cenaze otobüsünde olay görüntü! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'muavin' yakıştırması yapıldı

20.09.2022 17:22

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle gitmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un otobüste ayakta seyahat ettiği ana ilişkin görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, 'muavin Macron' gibi yakıştırmalar yaptı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı. Cenaze törenine sadece ABD Başkanı Joe Biden özel araçla gitti. Biden dışındaki tüm liderler tören alanına otobüsle taşındı.

"MUAVİN MACRON"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un araç içerisindeki bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Otobüs içinde ayakta olan Fransa Cumhurbaşkanı'na 'muavin Macron'' yakıştırması yapıldı. Bazı kullanıcılar Macron'un otobüste oturacak yer bulamadığını ileri sürdü. O görüntüler günün en çok paylaşılan fotoğrafları arasında yerin aldı.

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Son Dakika Dünya Kraliçe Elizabeth'in cenaze otobüsünde olay görüntü! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'muavin' yakıştırması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in cenaze otobüsünde olay görüntü! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'muavin' yakıştırması yapıldı - Son Dakika
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