2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı - Son Dakika
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2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı

28.12.2022 17:32

2012 yılında dünyayı gezmek için evinden ayrılan ve ailesiyle iletişimi kesen Nicholas Curtis, aradan geçen 12 senenin ardından ailesiyle iletişim kurdu. Oğlunun yaşamadığını düşünen ve ümidi kesen anne Joyce Curtis, oğlunun hayatta olduğunu öğrenmesinin ardından saatlerce göz yaşı döktü.

İskoçya'da yaşayan ve şu anda 20'li yaşlarının sonunda olan Nicholas Curtis, 2012 yılında henüz bir genç iken dünyayı gezmek istediğini söyleyerek evden ayrıldı. O tarihten sonra da ailesiyle tek bir kere bile iletişim kurmadı.

2012 yılında oğlunu kaybeden anne, evine gelen telefondaki sesi duyunca hıçkırarak ağladı

OĞULLARINI YILLLARCA ÖLÜ SANDILAR

Oğullarının kendileriyle uzun süre iletişim kurmamasının ardından aile üyeleri de umudunu kesti. Annesi Joyce Curtis'in iddiasına göre aile üyeleri genç adamın artık hayatta olmadığına inanıyordu ama gerçek öyle değildi.

2012 yılında oğlunu kaybeden anne, evine gelen telefondaki sesi duyunca hıçkırarak ağladı

TAM 12 YIL SONRA GELEN TELEFON

Olaydan tam 12 yıl sonra evine telefon eden Nicholas Curtis, ailesine yaşadığına ilişkin bilgi verdi. Oğlunun ölmediğini öğrenen anne Joyce Curtis ise aldığı haberin ardından saatlerce göz yaşı döktü.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı - Son Dakika


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17:26 2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı
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