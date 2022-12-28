İskoçya'da yaşayan ve şu anda 20'li yaşlarının sonunda olan Nicholas Curtis, 2012 yılında henüz bir genç iken dünyayı gezmek istediğini söyleyerek evden ayrıldı. O tarihten sonra da ailesiyle tek bir kere bile iletişim kurmadı.
Oğullarının kendileriyle uzun süre iletişim kurmamasının ardından aile üyeleri de umudunu kesti. Annesi Joyce Curtis'in iddiasına göre aile üyeleri genç adamın artık hayatta olmadığına inanıyordu ama gerçek öyle değildi.
Olaydan tam 12 yıl sonra evine telefon eden Nicholas Curtis, ailesine yaşadığına ilişkin bilgi verdi. Oğlunun ölmediğini öğrenen anne Joyce Curtis ise aldığı haberin ardından saatlerce göz yaşı döktü.
Son Dakika › Dünya › 2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı - Son Dakika