2012'de dünyayı gezmek için evi terk eden genç, 12 yıl sonra ailesiyle iletişime geçti! Oğlunun sesini duyan anne saatlerce ağladı

İskoçya'da yaşayan ve şu anda 20'li yaşlarının sonunda olan Nicholas Curtis, 2012 yılında henüz bir genç iken dünyayı gezmek istediğini söyleyerek evden ayrıldı. O tarihten sonra da ailesiyle tek bir kere bile iletişim kurmadı.

OĞULLARINI YILLLARCA ÖLÜ SANDILAR

Oğullarının kendileriyle uzun süre iletişim kurmamasının ardından aile üyeleri de umudunu kesti. Annesi Joyce Curtis'in iddiasına göre aile üyeleri genç adamın artık hayatta olmadığına inanıyordu ama gerçek öyle değildi.

TAM 12 YIL SONRA GELEN TELEFON

Olaydan tam 12 yıl sonra evine telefon eden Nicholas Curtis, ailesine yaşadığına ilişkin bilgi verdi. Oğlunun ölmediğini öğrenen anne Joyce Curtis ise aldığı haberin ardından saatlerce göz yaşı döktü.