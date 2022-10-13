Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi

Eski Kabe imamlarından Şeyh Abdullah Basfar, 2014'te Anadolu Gençlik Derneği'nin organizasyonuyla, o dönem müze olan Ayasofya'nın avlusunda namaz kıldırmıştı. Basfar'ın imamlık yaptığı namaza, binlerce kişi katılmıştı.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sosyal medyada Suudi Arabistan yönetimi tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında bilgilendirmeler yapan "Prisoners of Conscience" isimli Twitter hesabına göre Basfar 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NEDENİ AYASOFYA AVLUSUNDA NAMAZ KILDIRMAK

Basfar'ın hapis cezasına çaptırılma nedeni olarak ise 2014 yılında Ayasofya'nın avlusunda kıldırdığı namaz gösterildi. Suudi makamlarından ise, olayın doğru ya da yalan olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi.