Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi - Son Dakika
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Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi

13.10.2022 20:56

2014'te o dönem müze olan Ayasofya'nın avlusunda binlerce kişiye namaz kıldıran eski Kabe imamlarından Şeyh Abdullah Basfar'a bu sebeple Suudi Arabistan'da 12 yıl hapis cezası verildiği öne sürüldü.

Eski Kabe imamlarından Şeyh Abdullah Basfar, 2014'te Anadolu Gençlik Derneği'nin organizasyonuyla, o dönem müze olan Ayasofya'nın avlusunda namaz kıldırmıştı. Basfar'ın imamlık yaptığı namaza, binlerce kişi katılmıştı.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sosyal medyada Suudi Arabistan yönetimi tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında bilgilendirmeler yapan "Prisoners of Conscience" isimli Twitter hesabına göre Basfar 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NEDENİ AYASOFYA AVLUSUNDA NAMAZ KILDIRMAK

Basfar'ın hapis cezasına çaptırılma nedeni olarak ise 2014 yılında Ayasofya'nın avlusunda kıldırdığı namaz gösterildi. Suudi makamlarından ise, olayın doğru ya da yalan olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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Suudi Arabistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi - Son Dakika
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