Eski Kabe imamlarından Şeyh Abdullah Basfar, 2014'te Anadolu Gençlik Derneği'nin organizasyonuyla, o dönem müze olan Ayasofya'nın avlusunda namaz kıldırmıştı. Basfar'ın imamlık yaptığı namaza, binlerce kişi katılmıştı.
Sosyal medyada Suudi Arabistan yönetimi tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında bilgilendirmeler yapan "Prisoners of Conscience" isimli Twitter hesabına göre Basfar 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Basfar'ın hapis cezasına çaptırılma nedeni olarak ise 2014 yılında Ayasofya'nın avlusunda kıldırdığı namaz gösterildi. Suudi makamlarından ise, olayın doğru ya da yalan olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Dünya › Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi - Son Dakika