2025 Takvimi Fotoğraf Yarışmasının Kazananları Açıklandı

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DÜNYA Meteoroloji Örgütü (WMO) '2025 Takvimi' fotoğraf yarışmasının kazananlarını duyurdu.

WMO, dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan, iklim ve doğa olaylarını konu alan fotoğraflar arasından seçilen 2025 Takvimi fotoğraf yarışmasının kazananlarını açıkladı. WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett yarışmayla ilgili olarak, "Bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafların güzelliği ve gücü olağanüstüydü. Gönderilen çok sayıda fotoğrafın olağanüstü kalitesi nedeniyle nihai seçim son derece zor oldu. Tüm fotoğrafçılara, oylamaya katılan herkese ve yarışmayı kendi ülkelerinde de tanıtan tüm WMO Üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.