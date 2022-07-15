3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar - Son Dakika
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3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar

15.07.2022 17:55
3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar

İran'da sebebi henüz belirlenemeyen tuhaf bir olay yaşandı. 3 gündür tuvalete çıkamama şikayetiyle hastaneye başvuran ve herhangi başka bir sorunu olmayan adamın makatında 12 santimetrelik pet şişe çıktı. Doktorlar, adamın karısından utanarak durumu sakladığını belirtti. Psikolojik sorunları tespit edilen hasta psikiyatri kliniğine sevk edildi.

İranlı olduğu açıklanan ancak ismi verilmeyen 50 yaşındaki bir şahıs, 3 gün boyunca tuvalete çıkamamasının ardından eşiyle birlikte hastaneye gitti. Adamı muayene eden doktorlar, başka bir şikayeti olmaması nedeniyle röntgen çekilmesine karar verdi.

DERDİ RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Adamın derdi, röntgen sonuçlarının gelmesinin ardından anlaşıldı. Doktorlar, detaylı incelemelerinin ardından adamın makatında 12 santimetre boyunda pet şişe tespit etti. Pet şişeyi adamın kendiliğinden makatına aldığı fakat karısından utandığı için durumu açıklayamadığı öğrenildi.

HEMEN AMELİYATA ALINDI

İşlemlerinin yapılmasının ardından İranlı adam, kısa süre içerisinde ameliyata alındı. Genel anestezi uygulanan adamın makatındaki şişe, makat bölgesi yırtılmadan ve kanama olmadan başarılı şekilde çıkarıldı.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE SEVK EDİLDİ

Doktorlar tarafından psikolojik sorunları olduğu tespit edilen adam, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından psikiyatri kliniğine sevk edildi.

İşte adamın röntgen görüntüsü:

Doktorlar, 3 gündür tuvalete çıkamayan adamın makatında 12 santimetrelik pet şişe buldu
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