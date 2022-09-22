3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı - Son Dakika
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3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı

22.09.2022 20:28
3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı

Bir takipçisinin kendisine anlattıklarını sosyal medyada paylaşan komedyen ve podcast yayıncısı Dan Schreiber, 3 yaşındaki çocuğun, "Baba, uzun zaman önce başka bir ailem vardı. Annemin adı Sochi idi. Bana da Anke adını vermişti. Şimdi ise buradayım ve siz varsınız" dediğini ifade etti.

İngiltere'de geniş bir kesim tarafından tanınan komedyen ve podcast yayıncısı Dan Schreiber'in sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi, okuyanları adeta dumur etti. Bir takipçisinin 3 yaşındaki oğlunun gece yatmadan babasına anlattıklarını takipçileriyle paylaşan Schreiber, ailenin reenkarnasyon ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

"ÖNCEKİ ANNEMİN ADI SOCHİ İDİ"

Schreiber, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir takipçim, oğlunun gece yatarken söylediklerini bana aktardı. Çocuk daha önceki annesinin Sochi olduğunu ve kendisinin isminin de Anke olduğunu söylemiş babasına. Geçmişteki ailesinden bahsetmiş, şimdi de yeni ailesiyle yaşadığını ifade etmiş."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Schreiber'in paylaşımının ardından sosyal medyada da konuyla ilgili tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, reenkarnasyonun mümkün olmayacağını dile getirse de bazı kullanıcılar, daha önce de benzer vakalara rastlandığını belirtti.

REENKARNASYON NEDİR?

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır.

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