6 Ocak Kongre Baskını şüphelisi ABD'li Belarus'a sığındı - Son Dakika

6 Ocak Kongre Baskını şüphelisi Evan Neumann, Belarus'a sığındı. Ağustos 2021'de Ukrayna'dan sınırı illegal olarak geçen Neumann'a mülteci statüsündeki pasaportu dün verildi.

FBI tarafından 6 Ocak Kongre Baskını'nında rol oynadığı gerekçesiyle suçlanan 48 yaşındaki Evan Neumann, ABD'de 'siyasi zulüm' ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, sığınma talebinde bulunduğu Belarus'tan önce Temmuz 2021'de Ukrayna'ya kaçmıştı. Ağustos 2021 tarihinde sınırı illegal geçerek Belarus'a sığınan Neumann'a pasaportu Belarus yetkililerince dün kameralar önünde verildi.

"6 SANIK KENDİNİ ÖLDÜRDÜ"Yetkililer Neumann'a pasaportunu verirken "Artık tamamen Belarus Cumhuriyeti'nin koruması altındasınız" dedi. Yetkililer Belarus devlet ajansına yaptıkları açıklamada Ukrayna'da bulunduğu süre zarfında Neumann'ın takip edildiğini ve bu sebeple Belarus'a sığındığını belirtti. Neumann pasaportunu teslim aldıktan sonra "Belarus'ta güvende hissediyorum. Özellikle Amerika'daki yurttaşlara kıyasla. Kendini öldüren 6 sanık var" dedi.BELARUS'UN ABD İLE SUÇLU İADE ANLAŞMASI BULUNMUYORGeçen yıl Temmuz ayında Neumann, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası baskını polise şiddet ve saldırı da dahil olmak üzere altı farklı suçlamayla suçlandı. FBI tarafından arananlar listesinde olan Neumann, ABD'yle suçlu iadesi anlaşması olmadığı için Belarus'a sığındığını belirtti.