Edirne\'de İpsala\'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü

Edirne'de atıyla işlek cadede gezen kadın, renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de atıyla Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde gezen kadın, vatandaşların ilgisini çekti. İpsala ilçesinden aldığı atıyla kent merkezinde dolaşan kadın, çevrede renkli görüntüler oluşturdu. Atıyla ilerleyen kadını gören vatandaşlar hayrete düşerken, bazıları esprili yorumlarda bulundu.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BİNİYORUM"

Küçüklüğünden beri ata bindiğini belirten kadın, atı yalnızca keyif almak için kullandığını ifade ederek, "Küçüklüğümden beri biniyorum, sadece zevk için" dedi.