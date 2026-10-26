Edirne\'de İpsala\'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü

Edirne'de İpsala'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de İpsala ilçesinden aldığı atıyla kent merkezindeki Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde gezen kadın, çevrede renkli görüntüler oluşturdu. Küçüklüğünden beri ata bindiğini ve atı yalnızca zevk için kullandığını söyleyen kadın, vatandaşları hayrete düşürdü.
Edirne'de atıyla işlek cadede gezen kadın, renkli görüntüler oluşturdu.
Edirne'de atıyla Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde gezen kadın, vatandaşların ilgisini çekti. İpsala ilçesinden aldığı atıyla kent merkezinde dolaşan kadın, çevrede renkli görüntüler oluşturdu. Atıyla ilerleyen kadını gören vatandaşlar hayrete düşerken, bazıları esprili yorumlarda bulundu.
"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BİNİYORUM"
Küçüklüğünden beri ata bindiğini belirten kadın, atı yalnızca keyif almak için kullandığını ifade ederek, "Küçüklüğümden beri biniyorum, sadece zevk için" dedi.
Kaynak: İHA
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