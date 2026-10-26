Edirne'de İpsala'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de İpsala'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de İpsala\'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de İpsala ilçesinden aldığı atıyla kent merkezindeki Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde gezen kadın, çevrede renkli görüntüler oluşturdu. Küçüklüğünden beri ata bindiğini ve atı yalnızca zevk için kullandığını söyleyen kadın, vatandaşları hayrete düşürdü.

Edirne'de atıyla işlek cadede gezen kadın, renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de atıyla Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde gezen kadın, vatandaşların ilgisini çekti. İpsala ilçesinden aldığı atıyla kent merkezinde dolaşan kadın, çevrede renkli görüntüler oluşturdu. Atıyla ilerleyen kadını gören vatandaşlar hayrete düşerken, bazıları esprili yorumlarda bulundu.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BİNİYORUM"

Küçüklüğünden beri ata bindiğini belirten kadın, atı yalnızca keyif almak için kullandığını ifade ederek, "Küçüklüğümden beri biniyorum, sadece zevk için" dedi.

Edirne'de İpsala'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü
Edirne'de İpsala'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü
Kaynak: İHA
Saraçlar CaddesiİpsalaGüncelEdirneYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi Ev ve araba aldı Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
20:50
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
20:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:13
Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park’ta
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 21:08:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de İpsala'dan aldığı atla gezen kadın vatandaşları hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei