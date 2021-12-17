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60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı - Son Dakika

60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı

17.12.2021 10:03
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı

Avustralyalı bilim insanları, Batı Avustralya'da bir maden bölgesinde yerin yaklaşık 60 metre altından toplam 1306 bacaklı kırkayak çıkardı. Bu kırkayak türünün bir ilk olduğu açıklandı.

Bilim insanları, Avustralya'da yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, Batı Avustralya'da bir maden bölgesinde yerin yaklaşık 60 metre altında 1306 bacaklı, soluk renkli ve 95 mm uzunluğunda bir kırkayak keşfetti.

1306 BACAĞI VAR

Eumillipes Persephone bir kırkayak türü ve bilim insanları bu türden 4 tanesini inceledi. Araştırmalarına göre, yetişkin dişilerden birinin bin 306, diğerinin 998 bacağı bulunuyordu. İki yetişkin erkekten birinin 818, diğerinin ise 778 bacağı vardı. 1306 bacaklı olan bu kırkayak dünyada bir ilk ve rekor.

ÖNCEKİNİN 750 BACAĞI VARDI

400 milyon yıl önce var olan kırkayakların bugün yaklaşık 13 bin türü bulunuyor. Önceki rekor, 750 bacaklı Illacme plenipes isimli bir California kırkayak türüydü.

60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı

Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı - Son Dakika
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