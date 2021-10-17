65 bin TL maaş verecekleri! Aradıkları elemandan bekledikleri iş sadece Simpsonlar'ı izlemek

Matt Groening tarafından Fox için yaratılan animasyon televizyon durum komedisi Simpsonlar, bugüne kadar dünyanın başına gelen birçok olayı önceden bilmesi nedeniyle büyük ilgi görüyordu. İngiliz bir şirket, Simpsonlar'ın henüz yaşamadıklarımızla ilgili kehanetlerini ortaya çıkarmak için elaman arayışına girdi.

33 SEZON İZLENECEK

Independent Türkçe'nin haberine göre, İngiliz şans oyunu sitesinin yayımladığı iş ilanında, ABD yapımı ünlü Simpsonlar dizisinin 33 sezonunu ve 2007'de çekilen Simpsonlar: Sinema Filmi'ni (The Simpsons Movie) izleyecek bir kişi arandığı belirtildi.

BİRÇOK OLAYI BİLMİŞLERDİ

Simpsonlar dizisinin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından, parçacık fiziğinde çığır açan Higgs Bozon'a kadar birçok konuda "geleceği öngördüğüne" dair son dönemde internette pek çok tartışma yaşanmıştı.

TOPLAM 8 HAFTA SÜRECEK

İlanda "Simpsonlar dizisi analisti" olarak çalışacak kişinin, "dizide dikkat çeken olay ve anlatıları not edip, bunların her birinin gelecekte yaşanma olasılığını tahmin etmemizde bize yardımcı olmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca film ve dizinin toplam izleme süresinin 284 saat olduğu, işin toplamda 8 hafta süreceği, bunun da haftada 35,5 saat mesaiye denk geldiği ifade edildi.