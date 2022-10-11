8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi - Son Dakika
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8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi

11.10.2022 09:20
8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi

ABD'de 8 yıldır baktıkları iki pitbull cinsi köpek aileye saldırdı. 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane saldırı anında yaşamını yitirdi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ailenin 8 yıldır baktığı iki köpek aileye saldırdı. Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ailenin 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane isimli çocukları hayatını kaybetti. Anne Kirstie Jane Bennard ise çocukların kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Shelby County Şerif Ofisi, çocukların olay yerinde öldüğünü ve annenin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Baba Colby Bennard'ın amcası Jeff Gibson ise Facebook'tan yaptığı açıklamada Anne Bennard'ın durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bennard'ın bütün vücudunda çok sayıda ısırık izi olduğu belirtildi.

8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi

SALDIRI YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ

Evcil hayvanların neden saldırganlaştığının bilinmediğini ve saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirten Gibson, "Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor" dedi.

Anne Bennard'ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini belirterek,"Çocuklar, Bennard'ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı köpekleri asla çocuklarının yakınına getirmezdi" dedi.

8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi
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Tennessee, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi - Son Dakika


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