AB'den Otomotiv Sektörüne 1,8 Milyar Euro Destek - Son Dakika
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Dünya

AB'den Otomotiv Sektörüne 1,8 Milyar Euro Destek

AB Komisyonu, otomotiv dönüşümünü hızlandırmak için 1,8 milyar euro destek paketi açıkladı.

06.03.2025 15:53
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektörüne yönelik 1,8 milyar euro tutarında önemli bir destek paketi açıkladı. Bu paketle, otomotiv sanayisinin dönüşümünün hızlandırılması, batarya üretimi için kritik hammaddelerin güvence altına alınması ve Avrupa'nın batarya hammaddeleri konusunda daha bağımsız hale gelmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektörüne yönelik 1,8 milyar euro tutarında önemli bir destek paketi açıkladı. Destek paketi, Avrupa'da otomotiv sanayisinin gelişmesini teşvik ederken, batarya üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede, otomobil üreticilerine karbon salınımı sınırlarına uyum sağlamaları için ek süre tanınacağı duyuruldu.

Yeni düzenlemeye göre, 2024 model araçların karbon salınım değerleri, 2025 ve 2026 yıllarında dengelenerek uyum sağlayabilecek. Bu düzenlemenin, sektördeki dönüşüme adaptasyonu kolaylaştırması bekleniyor.

AB Komisyonu, elektrikli araçlara olan talebi artırmak için yeni adımlar atmaya da hazırlanıyor. Özellikle şirket araç filolarında belirli oranda elektrikli araç kullanımının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu hamleyle, Avrupa genelinde elektrikli araçların yaygınlaşması amaçlanıyor.

Avrupa otomotiv sektörü, Çin'den gelen yoğun rekabetin yanı sıra ABD'nin olası gümrük tarifeleri nedeniyle baskı altında bulunuyor. AB Komisyonu, bu rekabet karşısında Avrupa'daki otomobil üretiminin korunmasına yönelik eylem planları geliştiriyor. Bu kapsamda, otomotiv sektöründeki dönüşümü hızlandırmak amacıyla Avrupa Bağlantılı ve Otonom Araç İttifakı'nın kurulacağı duyuruldu. Bu ittifak, yeni nesil araç teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, otonom araçlar için düzenleyici çerçevenin daha da geliştirileceği ve 2025-2027 yılları arasında 1 milyar euro kamu-özel ortak yatırımıyla destekleneceği belirtildi.

AB Komisyonu, üye ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak tüm yeni otomobillerin sıfır emisyonlu olması hedefine bağlı kaldığını vurguladı. Avrupa otomotiv sektörü, bu konuda bir esneklik beklentisi içinde olsa da Komisyon, belirlenen çevre politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den Otomotiv Sektörüne 1,8 Milyar Euro Destek - Son Dakika

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