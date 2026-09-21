AB, Rusya'daki Duma seçimlerini otoriter buldu, işgal oylamalarına yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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AB, Rusya'daki Duma seçimlerini otoriter buldu, işgal oylamalarına yaptırım uygulayacak

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AB, Rusya\'daki Duma seçimlerini otoriter buldu, işgal oylamalarına yaptırım uygulayacak
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AB, Rusya'da 18-20 Eylül'deki Duma seçimlerini otoriter ortamda değerlendirdi, işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki oylamaları tanımayacağını duyurdu. AB, seçimlerde rol alanlara yaptırım uygulanacağını, AGİT gözlemcilerinin davet edilmemesine üzüldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB), Rusya'da 18-20 Eylül tarihlerinde yapılan Devlet Duması seçimlerinin "giderek otoriterleşen bir siyasi ortamda" gerçekleştirildiğini savunarak, "Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarında düzenlediği oylamaları ve sonuçlarını tanımayacağını" bildirdi. AB ayrıca, söz konusu seçimlerin düzenlenmesinde rol alanlar ile Rusya'da özgür ve adil seçimlerin yapılmasını engellemekten sorumlu tuttuğu kişilere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, Rusya'da 18-20 Eylül tarihlerinde yapılan Devlet Duması seçimlerine ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, seçimlerin Rusya'da demokrasinin gerilemesinin sürdüğünü gösterdiği öne sürülerek, Ukrayna'ya karşı devam eden savaşın ve Ukrayna topraklarının işgalinin seçim ortamını daha da olumsuz etkilediği savunuldu.

AB, Rus makamlarının demokratik muhalefetin seçimlere katılımını engellemek amacıyla ülke içinde ve dışında baskıyı artırdığını ileri sürdü. Savaş karşıtı bir programa sahip Yabloko Partisi adaylarının federal listeden seçimlere katılmasının engellenmesinin de seçmenlerin tercih seçeneklerini daralttığı belirtildi.

Seçimler öncesinde idari ve yargısal araçların savaş karşıtı isimleri seçim sürecinin dışında bırakmak amacıyla kullanıldığı yönündeki bağımsız gözlemci ve analizlere işaret edilen açıklamada, Rus vatandaşlarının bağımsız bilgiye erişiminin de ciddi biçimde sınırlandırıldığı savunuldu. AB'nin Rus sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını ve bağımsız medyayı desteklemeye devam edeceği bildirildi.

AGİT GÖZLEMCİLERİNİN DAVET EDİLMEMESİNE TEPKİ

AB, Rusya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerini seçimlere davet etmemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Açıklamada, bu kararın Rusya'nın AGİT kapsamında üstlendiği yükümlülüklere yaklaşımının bir göstergesi olduğu savunularak, seçimlerin bağımsız ve tarafsız biçimde değerlendirilmesi imkanının ortadan kaldırıldığı belirtildi.

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDAKİ SEÇİMLERİ TANIMAYACAĞIZ"

AB açıklamasında, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kenti ile Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bazı kesimlerindeki seçim düzenlemesi de kınandı. Söz konusu oylamaların uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne aykırı olduğunu savunularak, AB'nin bu bölgelerde yapılan seçimleri ve sonuçlarını tanımayacağı kaydedildi.

AB, işgal altındaki Ukrayna topraklarında seçimlerin düzenlenmesinde rol alanlar ve buralarda aday olanların yanı sıra Rusya'da özgür ve adil seçim imkanının ortadan kaldırılmasından sorumlu tutulan kişilere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, ayrıca Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin sürdüğü belirtilerek, Rusya'ya savaşı sona erdirme, tam, derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme ve askeri güçlerini Ukrayna topraklarından çekme çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA
PolitikaEylülRusyaDünyaSon Dakika

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