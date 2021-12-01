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AB: Sınır operasyonlarında Frontex destek verecek - Son Dakika

AB: Sınır operasyonlarında Frontex destek verecek

01.12.2021 16:00
AB: Sınır operasyonlarında Frontex destek verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya ile Belarus arasında devam eden sığınmacı sorunu konusunda bir dizi istisnai tedbir aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya ile Belarus arasında devam eden sığınmacı sorunu konusunda bir dizi istisnai tedbir aldı. Komisyon'dan yapılan açıklamada, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya 'sığınmacı iade operasyonları dahil sınır faaliyetlerinde Frontex'in destek vereceği' belirtilirken bu üç ülkeye verilecek maddi yardım konusunda açıklama yapılmadı.

AB Komisyonu bugün Letonya, Litvanya ve Polonya'ya, Belarus ile olan dış sınırındaki acil durumun ele alınmasında yardımcı olmak için bir dizi geçici sığınma ve geri dönüş tedbiri sundu. Tedbirlerin 6 ay süreyle yürürlükte kalacağı belirtildi. Buna göre 3 üye devlet, sığınma başvuruları için kayıt süresini 4 haftaya kadar uzatabilecek ve sığınmacıların gıda, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak. Alınan tedbirler ışığında başvuruları reddedilen sığınmacıların iadeleri hızlandırılacak.

İSTİHBARAT EUROPOL'DENAB, Frontex gibi kendi bünyesinde bulunan kurumların istenildiği takdirde bu üç devlete destek sağlayacağını ifade etti. Frontex özellikle iade operasyonları dahil olmak üzere sınır kontrol faaliyetleri desteği verecek. Europol'ün ise kaçakçılığa karşı istihbarat sağlamak için de destek vereceği ifade edildi.

Polonya-Belarus sığınmacı sorununa dair yapılan açıklamada "Yazdan bu yana, Lukashenko rejimi ve destekçileri, çaresiz insanların araçsallaştırılması şeklinde sinsi yeni bir tehdit yaşayan AB'ye, özellikle de Litvanya, Polonya ve Letonya'ya karşı hibrit bir saldırı başlattı" denildi.


Avrupa Birliği, Belarus, Polonya, Mülteci, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB: Sınır operasyonlarında Frontex destek verecek - Son Dakika Dünya


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