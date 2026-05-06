AB Yoksullukla Mücadele Planı Açıklandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da giderek artan sosyal sorunlara karşı kapsamlı bir yoksullukla mücadele stratejisi açıkladı. Brüksel'de duyurulan plana göre, 2030 yılına kadar yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki insan sayısının en az 15 milyon azaltılması hedefleniyor. Uzun vadede ise 2050 yılına kadar yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

AB verilerine göre, Birlik genelinde her beş kişiden biri ve her dört çocuktan biri yoksulluk riski altında bulunuyor. Bu da toplamda yaklaşık 93 milyon kişiye karşılık geliyor. Özellikle tek ebeveynli aileler (çoğunlukla anneler) ve 16-29 yaş arası gençler en riskli gruplar arasında yer alıyor.

Yeni strateji, ek mali kaynak sağlamaktan ziyade mevcut fonların daha etkin kullanılmasına dayanıyor. Planın temel öncelikleri arasında istihdamın artırılması ve çocuklara yönelik sosyal desteklerin güçlendirilmesi bulunuyor. Ayrıca iş gücü piyasasının dışında kalan bireylerin topluma kazandırılması için yeni yasal düzenlemeler hazırlanacak.

"Çocuklar ve konut sorunu öncelikte"

Stratejide çocuk yoksulluğu ile mücadele önemli bir yer tutuyor. Eğitim, sağlık hizmetleri ve bakım imkanlarına erişimin artırılması hedeflenirken, mentorluk programları ve psikolojik destek hizmetlerinin de genişletilmesi planlanıyor.

Öte yandan, AB genelinde yaklaşık 1 milyon kişinin evsiz olduğu belirtilirken, uygun fiyatlı konut eksikliğine vurgu yapılıyor. Üye ülkelere sosyal konut projelerini artırma ve önleyici politikalar geliştirme çağrısı yapılıyor.

"Engelliler için yeni adımlar"

Stratejinin bir diğer ayağı ise engelli bireylerin topluma daha fazla dahil edilmesi. AB'de yaklaşık 90 milyon engelli bireyin bulunduğu ve bu grubun iş gücüne katılım oranının düşük olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda AB genelinde geçerli bir engelli kimlik kartı oluşturulması, erişilebilir ulaşım imkanlarının artırılması ve destekleyici teknolojilere yatırım yapılması planlanıyor.

"Finansman mevcut kaynaklardan"

AB Komisyonu, yeni kaynak yaratmak yerine mevcut bütçeleri daha etkin kullanmayı hedefliyor. Avrupa Sosyal Fonu Plus kapsamında halihazırda 50 milyar avronun üzerinde kaynak sosyal politikalara ayrılmış durumda. Ayrıca bir sonraki uzun vadeli AB bütçesinde sosyal politikalara en az 100 milyar avro ayrılması öngörülüyor.

Planın yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin önerileri değerlendirmesi ve bazı düzenlemeleri onaylaması gerekiyor.