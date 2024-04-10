ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunu eleştirdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunu eleştirdi

ABD Başkanı Biden, Netanyahu\'nun Gazze\'ye yönelik tutumunu eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunu hata olarak nitelendirdi. Biden, Gazze'ye tam erişim sağlanması ve ateşkes çağrısı yapılması gerektiğini belirtti. İsrail ise yardımların engellenmediğini savunuyor. Netanyahu ise Refah saldırısı açıklamasıyla dikkat çekti ve ABD'nin itirazlarına rağmen operasyonu gerçekleştireceklerini söyledi. Ateşkes görüşmeleri ise devam ediyor.

10.04.2024 12:15
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunda "hata" yaptığını söyledi.

Bir hafta önce yapılan ve dün yayımlanan röportajında Biden, Netanyahu hakkında "Yaptığı şeyin hata olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımına katılmıyorum" dedi.

Biden, Gazze'nin önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde "tüm gıda ve ilaçlara tam erişimi" olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin savaşa desteğinin devam etmesinin İsrail'in daha fazla gıda ve ilaç girişine izin vermesine bağlı olduğu uyarısında bulundu.

Biden, "İsraillileri ateşkes çağrısı yapmaya ve önümüzdeki altı, sekiz hafta boyunca ülkeye giren tüm gıda ve ilaçlara tam erişim izni vermeye çağırıyorum" dedi.

Biden daha önce Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi ve kalan rehineleri serbest bırakması gerektiğini söylemişti.

İsrail, Gazze'ye yardımların girişini ve dağıtımını engellediğini reddediyor ve sahadaki Birleşmiş Milletler kuruluşlarını, girmesine izin verilen yardımları ihtiyacı olan insanlara ulaştıramamakla suçluyor.

Biden'ın mülakatı, Nisan ayı başında Gazze'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan World Central Kitchen’ın 7 personelinin İsrail'in hava saldırısında öldürülmesi sonrasında yapıldı ve ABD'de İspanyolca yayın yapan Univision TV'de yayımlandı.

İsrail, WCK çalışanlarının "yanlış kimlik tahmini" sonucu hedef alındığını savunmuş ve iki komutanını görevden almıştı.

İsrail ile Hamas arasında haftalardır süren görüşmelerden ateşkes anlaşması çıkmadı, ancak uluslararası baskı giderek artıyor.

Netanyahu'dan Refah saldırısı açıklaması

Pazartesi günü yayınlanan bir video mesajında Netanyahu, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldıracağını söylemişti.

Mısır sınırındaki kentin nüfusu Gazze'nin kuzeyinden göçlerle 1,5 milyona ulaştı.

Saldırının zamanına dair bilgi vermeyen, ancak tarihinin belirlendiğini aktaran Netanyahu, Salı günü bir askeri üssü ziyareti sırasında da Refah saldırısı için "Dünyadaki hiçbir güç bizi durduramayacak" dedi.

ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden ile Netanyahu arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin ardından böyle bir operasyona itirazlarını yineledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, "Refah'a yönelik geniş çaplı bir askeri işgalin orada mahsur kalan siviller üzerinde son derece zararlı bir etkisi olacağını" ve "nihayetinde İsrail'in güvenliğine zarar vereceğini" söyledi.

Blinken Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'ta "operasyon için herhangi bir tarihi" Washington ile paylaşmadığını belirtti.

Gelecek hafta Washington'da yapılacak yeni görüşmelerden önce İsrail'in bir işgal başlatmasını beklemediğini kaydetti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan bir hükümet kaynağı, savunma bakanlığının internet sitesinde yer alan bir belgeye göre İsrail'in saldırı öncesinde Refah'ı boşaltmak için yaptığı hazırlıkların bir parçası olarak 40 bin büyük çadır için ihale açtığını söyledi.

Ateşkes görüşmeleri

Ateşkes müzakereleri Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Kahire'de yürütülüyor.

Bir Hamas kaynağı, son ateşkes önerisine göre çatışmaların altı hafta boyunca duracağını, Gazze'deki 40 kadar kadın ve çocuk rehinenin İsrail'in elindeki yüzlerce Filistinli mahkûmla takas edileceğini ve günde 500 kadar yardım kamyonunun Gazze'ye gireceğini söyledi.

Arabulucu Katar, Hamas'ın yanıtını beklerken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın kamuoyuna yaptığı bazı açıklamaların "cesaret verici olmaktan uzak" olduğunu söyledi.

Hamas daha önce yaptığı açıklamada arabulucu ülkelerin çabalarını "takdir ettiğini" söylemiş ancak İsrail'i Gazze'deki güçlerini tamamen geri çekmesi de dahil olmak üzere taleplerine yanıt vermemekle suçlamıştı.

En büyük müttefiki ABD'nin artan baskısına rağmen Netanyahu, İsrail'in "tüm rehineleri" geri getirme ve Hamas'ı yok etme hedeflerinin arkasında olduğunu vurguladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunu eleştirdi - Son Dakika

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